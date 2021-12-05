Самолет-разведчик США замечен у берегов Крыма

Американский самолет пролетел у берегов Крыма. Фото: wikipedia.org Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолет ВВС Соединенных Штатов Америки Boeing RC-135V Rivet Joint совершил разведывательный полет над Черным морем, пролетев у берегов Крыма. Об этом следует из данных портала PlaneRadar.

Известно, что авиасудно взлетело с авиабазы Суда на греческом острове Крит и после мониторинга черноморской границы России отправился к границам Армении и Азербайджана, после чего вошел в воздушное пространство Грузии.

Ранее американский разведывательный самолет опасно сблизился с пассажирским Airbus, который следовал по маршруту Тель-Авив – Москва. Инцидент произошел над Черным морем в субботу, 4 декабря 2021 года. Чтобы избежать столкновения экипаж гражданского судно по сигналу авиадиспетчера изменило курс. Военный самолет США на запросы диспетчерской службы не отвечал.