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Политика5 декабря 2021 10:31

Самолет-разведчик США замечен у берегов Крыма

Авиасудно взлетело с авиабазы Суда на греческом острове Крит
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Американский самолет пролетел у берегов Крыма. Фото: wikipedia.org

Американский самолет пролетел у берегов Крыма. Фото: wikipedia.org

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолет ВВС Соединенных Штатов Америки Boeing RC-135V Rivet Joint совершил разведывательный полет над Черным морем, пролетев у берегов Крыма. Об этом следует из данных портала PlaneRadar.

Известно, что авиасудно взлетело с авиабазы Суда на греческом острове Крит и после мониторинга черноморской границы России отправился к границам Армении и Азербайджана, после чего вошел в воздушное пространство Грузии.

Ранее американский разведывательный самолет опасно сблизился с пассажирским Airbus, который следовал по маршруту Тель-Авив – Москва. Инцидент произошел над Черным морем в субботу, 4 декабря 2021 года. Чтобы избежать столкновения экипаж гражданского судно по сигналу авиадиспетчера изменило курс. Военный самолет США на запросы диспетчерской службы не отвечал.