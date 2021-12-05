Пушилин: все жители ДНР получат российское гражданство

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что все жители ДНР получат гражданство России.

- Сейчас количество получивших российские паспорта перевалило за 350 тыс. человек. Получат все, — сказал он на встрече с соотечественниками в Москве.

В 2019 году президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик. Были внесены поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации». Именно он позволяет президенту предоставлять гражданство РФ отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме. В соответствии с ними российское гражданство могут в льготном режиме получать люди из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима.