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Политика5 декабря 2021 10:50

Пушилин: все жители ДНР получат российское гражданство

Сейчас паспорта РФ получили 350 тысяч человек
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Денис Пушилин

Денис Пушилин

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что все жители ДНР получат гражданство России.

- Сейчас количество получивших российские паспорта перевалило за 350 тыс. человек. Получат все, — сказал он на встрече с соотечественниками в Москве.

В 2019 году президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик. Были внесены поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации». Именно он позволяет президенту предоставлять гражданство РФ отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме. В соответствии с ними российское гражданство могут в льготном режиме получать люди из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима.