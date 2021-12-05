Синоптик Тишковец сообщил, что в Москве выпадет 20% месячной нормы осадков 7 декабря 2021 года

Москвичей предупредили об обильных осадках 7 декабря 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жителей Москвы ожидает обильный снегопад во вторник, 7 декабря 2021 года.

По словам эксперта, на следующей неделе умеренно холодная погода будет чередоваться с теплой.

- Во вторник регион будет атакован активным балканским циклоном, который обрушится снегопадами с аномальным количеством осадков – до 7-12 миллиметров, что составляет до 20% месячной нормы. При этом потеплеет и столбики термометров устремятся к нулевой отметке. В результате, с опережением климатического графика на 2 недели, сугробы в Москве вырастут до 12-17 сантиметров, — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в Москве во второй половине следующей недели ожидаются 20-сантиметровые сугробы, что характерно для начала января. Отмечалось, что в Центральной России зима стартовала резко «с убедительных успехов», и на базовой метеостанции ВДНХ в Москве к утру четверга, 2 декабря, снежный покров вырос до восьми см, а на Балчуге данный показатель вырос до десяти см, в Тушино - до 13 см. Согласно прогнозам, обильные снегопады пройдут 7-8 декабря, в результате чего во второй половине следующей недели, 8-12 декабря, «снегомерные линейки «утонут» в сугробах на глубину 18-23 см».