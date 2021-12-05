СК проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron после обращения граждан Фото: Instagram Noize MC Фото: другой источник.

Следственный комитет России проверит песни рэперов Noize MC и Oxxxymiron после обращения группы граждан. Как сообщает ведомство, просьба поступила от «инициативной группы патриотов».

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России в рамках доследственной проверки тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной «группы патриотов». В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)», – говорится на сайте СК.

Обратившиеся заметили в творчестве музыкантов пропаганду «негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов». Кроме того, сказано в сообщении, в творчестве рэперов граждане усмотрели «реабилитацию нацизма и экстремистской деятельности».

Как писал сайт kp.ru, ранее Бастрыкин заявил, что популярный рэпер Моргенштерн занимается торговлей наркотиками в социальных сетях.