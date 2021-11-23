Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что популярный рэпер Моргенштерн занимается торговлей наркотиками в социальных сетях.

«Блогер Моргенштерн сегодня, по сути, торгует наркотиками в социальных сетях, вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи. А мы сидим и абстрактно рассуждаем, что есть высшая ценность, и права человека нарушать нельзя», – сказал глава СК РФ в ходе научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

Напомним, что 3 июня Зюзинский суд Москвы признал Моргенштерна виновным в совершении преступления по статье о пропаганде наркотиков и оштрафовал исполнителя на 100 тысяч рублей. Поводом для привлечения артиста к административной ответственности в тот раз было заявлении о проверке его клипов «Розовое вино – 2» и «Family». Позже дело было закрыто.

Как писал сайт kp.ru, ранее председатель СК России поручил организовать проверку по возможным нарушениям закона в высказываниях Моргенштерна о Дне Победы.