ВОЗ назвала преждевременными заявления о более легком течении коронавируса при заболевании омикрон-штаммом Фото: REUTERS

Окончательные выводы о том, что заболевшие омикрон-штаммом коронавируса переносят COVID-19 в более легкой форме, делать рано, сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

«Первоначальные данные говорят, что люди, заразившиеся штаммом «Омикрон», как правило, переносят заболевание в более легкой форме, но говорить пока об этом очень рано», – заявила она в эфире телеканала CBS.

По словам ван Керкхове, цикл от заражения коронавирусом до полного выздоровления занимает приличное время, и выявить тяжелую форму заболевания можно порой только через несколько недель. Даже при легкой форме COVID-19 важно быстро начать лечить его, чтобы не допустить его распространение и перетекания в тяжелую форму, отметила эксперт ВОЗ.

Как писал сайт kp.ru, ранее главврач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что полученных данных об омикрон-штамме коронавируса слишком мало, чтобы делать какие-то заявление по этой теме.