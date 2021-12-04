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Здоровье4 декабря 2021 10:05

Проценко заявил, что по омикрон-штамму коронавируса слишком мало данных

Главврач больницы в Коммунарке считает, что из-за этого рано делать заявления
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко

Главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полученных данных об омикрон-штамме коронавируса слишком мало, чтобы делать какие-то заявление по этой теме, заявил журналистам главврач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко в ходе съезда "Единой России" в субботу, 4 декабря.

"Очень мало данных по нему накоплено, они только анализируются, чтобы делать по этому поводу заявления", - подчеркнул Проценко.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что Россия отправила запросы на получение образца нового штамма коронавируса "омикрон".

Напомним, в новосибирском Центре "Вектор" придерживаются позиции о необходимости скорейшего изучения "омикрона". Штамм вызывает опасения тем, что ряд характерных для него мутаций может способствовать уклонению вируса от иммунного ответа, отметили вирусологи.