Названы пять российских регионов-"зожников" Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители республик Северного Кавказа имеют меньше всего вредных привычек по сравнению с другими регионами России.

А вот в конце списка оказались субъектов-"зожников" оказались регионы Сибири и Дальнего Востока. К такому мнению пришли специалисты РИА Новости, составившие рейтинг регионов.

При исследовании учитывалось курение табака, употребление алкоголя и наркотиков, число преступлений, которые были совершены в состоянии опьянения, а также смертность от причин, вызванных спиртным.

В результате в топ-5 лидеров вошли Чеченская Республика и Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкарская и Волгоградская область. Хуже всего с алкоголем и сигаретами ситуация обстоит в Удмуртии, Амурской области, на Сахалине, Камчатке и в Хакасии.

Что касается Москвы и Питера, то данные города заняли в рейтинге 54 и 39 строчки соответственно.

Рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек:

1. Чечня

2. Дагестан

3. Ингушетия

4. Кабардино-Балкария

5. Волгоградская область

…

39. Санкт-Петербург

…

54. Москва

…

81. Удмуртия

82. Амурская область

83. Сахалин

84. Камчатка

85. Хакасия