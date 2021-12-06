Названы пять российских регионов-"зожников"
Фото: Евгения ГУСЕВА
Жители республик Северного Кавказа имеют меньше всего вредных привычек по сравнению с другими регионами России.
А вот в конце списка оказались субъектов-"зожников" оказались регионы Сибири и Дальнего Востока. К такому мнению пришли специалисты РИА Новости, составившие рейтинг регионов.
При исследовании учитывалось курение табака, употребление алкоголя и наркотиков, число преступлений, которые были совершены в состоянии опьянения, а также смертность от причин, вызванных спиртным.
В результате в топ-5 лидеров вошли Чеченская Республика и Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкарская и Волгоградская область. Хуже всего с алкоголем и сигаретами ситуация обстоит в Удмуртии, Амурской области, на Сахалине, Камчатке и в Хакасии.
Что касается Москвы и Питера, то данные города заняли в рейтинге 54 и 39 строчки соответственно.
Рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек:
1. Чечня
2. Дагестан
3. Ингушетия
4. Кабардино-Балкария
5. Волгоградская область
…
39. Санкт-Петербург
…
54. Москва
…
81. Удмуртия
82. Амурская область
83. Сахалин
84. Камчатка
85. Хакасия