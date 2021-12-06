Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу: Крым и Балтийское море помогут России в случае вторжения альянса

Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для издания 19Fortyfive рассказал, как Москва, в случае вторжения, сможет остановить альянс с двух направлений.

По его мнению, это получится сделать в Крыму и в Балтийском море.

По его словам, благодаря гиперзвуковым противокорабельным ракетам (ПКР) "Циркон" и системам противовоздушной обороны С-300 и С-400 российская армия создаст на южном и северном флангах своего рода "зонтик", который на Западе называют зоной запрета доступа Anti-Access/Area Denial (A2/AD).