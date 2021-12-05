Захарова напомнила, что США и НАТО не имеют права безнаказанно рисковать жизнями людей

Самолет-разведчика НАТО опасно сблизился с пассажирским лайнером над Черным морем. Фото: кадр из видео.

Действия военно-воздушных сил США создали угрозу гражданской авиации у российских границ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала инцидент с американским самолетом-разведчиком, который 3 декабря над Черным морем опасно сблизился с пассажирским лайнером.

«Если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей», - написала Захарова в своем Telegram.

Представитель МИД напомнила, что этот инцидент не был единственным.

«Повторю вновь то, о чем уже заявили российские эксперты: увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ Российской Федерации, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов», - отметила она.

Ранее на kp.ru было опубликовано мнение авиаэксперта, который заявил, что опасное сближение американского самолета-разведчика с пассажирский лайнером Airbus, следующим по маршруту Тель-Авив – Москва, могло привести к трагическим последствиям.

Видео сближения самолета-разведчика с пассажирским судном смотрите здесь.

5 декабря самолет ВВС Соединенных Штатов Америки Boeing RC-135V Rivet Joint совершил разведывательный полет над Черным морем, пролетев у берегов Крыма.