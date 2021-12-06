Минсельхоз опроверг сообщения о риске дефицита картофеля в 2022 году

В Минсельхозе опровергли сообщения о риске дефицита картофеля в 2022 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Минсельхоз России опроверг информацию в СМИ о риске дефицита картофеля в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин предупредил Минсельхоз о риске нехватки картофеля в следующем году. Главными причинами этого он назвал сокращение производства картошки в личных подсобных хозяйствах и увеличение перерабатывающих мощностей.

- Согласно информации, представленной региональными органами управления АПК, в 2022 году в организованном секторе планируется увеличить площади посадки картофеля на 20 тыс. га. В сочетании с агротехническими мероприятиями, направленными на рост урожайности картофеля, это создает хорошие предпосылки для наращивания объемов производства, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщили, что предлагаемая маркировка пива не вызовет дефицита данной продукции на рынке. Представители оператора также заявили, что поштучный цифровой контроль каждой единицы продукции даст возможность не допускать дефицита в российском регионе и городе, как это случается с вакцинами против коронавируса, информация о которых приходит в систему с каждого пункта вакцинации в режиме онлайн. В ЦРПТ подчеркнули, что, согласно данным исследования Научно-исследовательского финансового института при Минфине, маркировка в пивной отрасли может привести к увеличению прибыли для добросовестных производителей на рынке 2,5-3 млрд рублей.