Ученые разработали жевательную резинку, нейтрализующую коронавирус
Фото: Мария ЛЕНЦ
Эксперты разработали жевательную резинку, которая нейтрализует коронавирусную инфекцию в слюне. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на сайте Пенсильванского университета (Филадельфия, США).
Как заявил автор исследования Генри Дэниэлл, SARS-CoV-2 размножается в слюнных железах, и зачастую распространяется, когда зараженный человек кашляет, чихает или даже просто говорит.
«Эта жвачка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне, что дает нам простой способ, возможно, уменьшить передачу инфекции», - заявил специалист.
Для тестирования разработчики вырастили растительный белок ACE2, способный снижать вирусную нагрузку у человека с тяжелыми инфекциями. В результате узнали, что жевательная резинка сильно препятствует проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки.
Теперь эксперты собираются провести клинические исследования, которые могут подтвердить безопасность подобной жвачки для человека.
Напомним, ранее в России завили, что у назальной вакцины от COVID-19 нет побочных эффектов, однако уточнили, что вопрос об использовании данного препарата вместо прививки рассмотрят по результатам клинических исследований.