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Здоровье6 декабря 2021 6:57

Ученые разработали жевательную резинку, нейтрализующую коронавирус

Автор исследования заявил, что SARS-CoV-2 размножается в слюнных железах
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ученые разработали жевательную резинку, нейтрализующую коронавирус

Ученые разработали жевательную резинку, нейтрализующую коронавирус

Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперты разработали жевательную резинку, которая нейтрализует коронавирусную инфекцию в слюне. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на сайте Пенсильванского университета (Филадельфия, США).

Как заявил автор исследования Генри Дэниэлл, SARS-CoV-2 размножается в слюнных железах, и зачастую распространяется, когда зараженный человек кашляет, чихает или даже просто говорит.

«Эта жвачка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне, что дает нам простой способ, возможно, уменьшить передачу инфекции», - заявил специалист.

Для тестирования разработчики вырастили растительный белок ACE2, способный снижать вирусную нагрузку у человека с тяжелыми инфекциями. В результате узнали, что жевательная резинка сильно препятствует проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки.

Теперь эксперты собираются провести клинические исследования, которые могут подтвердить безопасность подобной жвачки для человека.

Напомним, ранее в России завили, что у назальной вакцины от COVID-19 нет побочных эффектов, однако уточнили, что вопрос об использовании данного препарата вместо прививки рассмотрят по результатам клинических исследований.