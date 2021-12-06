Число погибших при извержении вулкана Семеру в Индонезии увеличилось до 15 человек

В Индонезии число жертв при извержении вулкана увеличилось до 15 человек Фото: REUTERS

Число жертв в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява увеличилось до 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Там же сообщили, что на данный момент 27 человек считаются пропавшими без вести. Отмечается, что поисково-спасательная операция в провинции Восточная Ява продолжается.

Извержение вулкана Семеру произошло днем в субботу, 4 декабря, около 15.00 по местному времени (11.00 по московскому времени. Извержение привело к сходу раскаленных лавин и «вулканическому дождю», а также выпадению на дороги пепла и камней из пепельных облаков. Власти Индонезии эвакуируют людей из прилегающих к вулкану районов, но работы затрудняет густой дым, а также повреждения покрытия дорог, которые ведут от наиболее опасных участков. Сообщается, что во время извержения одна из дорог была перекрыта раскаленным вулканическим пеплом, а мост, расположенный на этой дороге, просто уничтожен.