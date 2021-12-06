Байден не выполнил главное предвыборное обещание

Джо Байден Фото: REUTERS

Журналисты The Wall Street Journal заявили, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не выполнил свое главное предвыборное обещание.

Авторы статьи считают, что лидеры ведущих стран мира перестали воспринимать американского лидера всерьез.

- Байден пришел к власти, пообещав жестко выступить против Путина, в отличие от Трампа, но его действия были более слабыми. Он снял санкции США против газопровода «Северный поток — 2» из России в Европу, хотя он на каждом шагу пытается ограничить добычу нефти и газа в США, — говорится в статье.

Журналисты считают необходимым увеличить поставки оружия на Украину. Также они раскритиковали Байдена за решение обсудить с Путиным международную повестку.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Джо Байден с нетерпением ждет предстоящие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В интервью телеканалу MSNBC она отметила, что беседа двух президентов «будет очень важная». Замены прямому диалогу лидеров России и США быть не может, подчеркнула Жан-Пьер. По словам представителя Белого дома, политики намерены обсудить широкий круг вопросов.