В Белом доме заявили, что Байден с нетерпением ждет переговоров с Путиным Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден с нетерпением ждет предстоящие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

В интервью телеканалу MSNBC она отметила, что беседа двух президентов «будет очень важная». Замены прямому диалогу лидеров России и США быть не может, подчеркнула Жан-Пьер. По словам представителя Белого дома, политики намерены обсудить широкий круг вопросов.

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин и Байден проведут звонок по защищенной видеосвязи во вторник, 7 декабря.

Позже Белый дом подтвердил планы проведения 7 декабря 2021 видеозвонка между президентом США и российским лидером. Байден заявлял, что рассчитывает на долгий разговорс российским коллегой. Кроме того, главы государств сообщили о намерение обсудить «красные линии» в контексте ситуации на Украине.