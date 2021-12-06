Умер Олег Эмиров, композитор и музыкант группы «Сплин»

Олег Эмиров Фото: соцсети

На 52 году жизни умер композитор, музыкант группы «Сплин» Олег Эмиров. Об этом сообщила пресс-служба группы «Колибри».

- У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ, — говорится на странице группы в Facebook.

Причиной смерти музыканта стали проблемы с сердцем.

Олег Эмиров родился 8 сентября 1970 года в Ленинграде. Написал музыку для таких программ, как «Намедни», «Программа максимум», «Школа злословия», «Большой брат». Также в качестве музыканта выступал на альбомах групп «Сплин», Tequilajazzz и «Колибри».

Ранее в возрасте 68 лет умер российский писатель-фантаст Андрей Измайлов. Печальную новость сообщил политик Борис Вишневский. Гибель писателя также подтвердил литературный портал «Лаборатория фантастики». Андрей Измайлов был членом ленинградского семинара писателей-фантастов под руководством Бориса Стругацкого. Популярность ему принесла трилогия «Русский транзит», а также новеллизация двух российских кино-хитов – «Жмурки» и «Бой с тенью».