В России выявлено 32 136 случаев заражения коронавирусом 6 декабря 2021 года

В России выявлено 32 136 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 32 136 случаев COVID-19. С начала пандемии выявлено 9 833 749 случаев.

Лидером по показателю стала Москва, где заболели 3 134 человека. Вторым идет Санкт-Петербург — 2 412 случаев. Тройку замыкает Московская область с 2 215 случаями заражения.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1 184 летальных исхода. Еще 28 070 человек выписали из больницы.

Ранее специалисты Пенсильванского университета (Филадельфия, США) сообщили, что разработали жевательную резинку, которая нейтрализует коронавирусную инфекцию в слюне. Для тестирования разработчики вырастили растительный белок ACE2, способный снижать вирусную нагрузку у человека с тяжелыми инфекциями. В результате узнали, что жевательная резинка сильно препятствует проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки.