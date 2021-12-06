В МИД Польши призвали Байдена проявить твердость в переговорах с Путиным Фото: REUTERS

Варшава надеется, что президент США Джо Байден проявит твердость в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«Я надеюсь, что во время завтрашнего разговора Байден проявит себя в качестве твердого переговорщика, который будет посылать соответствующие сигналы» - заявил замминистра в эфире Польского радио.

Замглавы внешнеполитического ведомства республики отметил, что глава Белого дома был одним из «архитекторов расширения» НАТО на восток Европы в 90-х годах, а во второй половине 2000-х занимал пост вице-президента США, принимавшем решении об усилении военного присутствия Североатлантического альянса.

Пшидач также заявил, что не считает правильным для Вашингтона обсуждать так называемые красные линии. «Я убежден, что ни Джо Байден, ни западный мир вообще не согласится с тем, что это Владимир Путин очертит Западу границы возможного сотрудничества», - добавил он.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что Путин и Байден проведут разговор в режиме видеоконференции во вторник, 7 декабря. Как писал сайт kp.ru, американский лидер заявил, что рассчитывает на «долгий разговор» с российским коллегой. Главы государств также сообщили о намерение обсудить «красные линии» в контексте ситуации на Украине.