В Кремле назвали неподтвержденной информацию о первом случае заражения "омикроном" в России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неподтвержденной информацию о первом случае заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции в России.

- Давайте не будем комментировать неподтвержденную информацию, — сказал пресс-секретарь российского лидера в ответ на слова журналиста о первом случае заражения.

По его словам, в оперативном штабе была проведена работа, чтобы не допустить распространения "омикрона" на территории России. Так Песков ответил на вопрос о том, представлены ли соответствующие предложения главе государства.

Напомним, за минувшие сутки в России было зафиксировано 32 136 случаев COVID-19. Лидером по показателю стала Москва, где заболели 3 134 человека. Вторым идет Санкт-Петербург — 2 412 случаев. Тройку замыкает Московская область с 2 215 случаями заражения. Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1 184 летальных исхода. Еще 28 070 человек выписали из больницы.