Путин не планирует заявлений по итогам переговоров с Байденом

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Переговоры президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена пройдут во вторник, 6 декабря, по защищенной видеосвязи, первые кадры беседы покажут потом. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что российский лидер не собирается делать заявлений по итогам переговоров

Как уточнил пресс-секретарь российского лидера, первые кадры общения Путина и Байдена появятся во вторник, 6 декабря, в районе 18:00 по московскому времени.

«Конечно, никакого прямого эфира не будет. Первые кадры общения обязательно покажем, но, разумеется, только первые кадры. Все общение будет в закрытом режиме», - заявил представитель Кремля в понедельник, 6 декабря.

Песков также выразил надежду, что предстоящая беседа дух лидеров «будет достаточно обстоятельная».

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что Путин и Байден проведут разговор в режиме видеоконференции во вторник, 7 декабря. Как писал сайт kp.ru, глава Белого дома заявил, что рассчитывает на «долгий разговор» с российским коллегой. Лидеры также сообщили о планах обсудить «красные линии» в контексте ситуации на Украине.