Испытания вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет в России начнутся в 2022 году

В начале 2022 года в России начнутся испытания вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что исследования вакцины от коронавирусной инфекции для детей от шести до 11 лет начнутся в начале следующего года. Об этом российский министр заявил в разговоре с журналистами.

- Исследования начнутся в начале следующего года, — сказал глава Минздрава, отвечая на соответствующий вопрос.

Как ранее писал сайт kp.ru, 24 ноября 2021 года министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину против коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М". Как отметили в Минздраве, вакцина для подростков в ходе исследований показала высокую безопасность и эффективность. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся поочередно с интервалом 21 день. В ведомстве также сообщили, что препарат создан на той же платформе, что и вакцина "Спутник V", разработанная российским Центром имени Гамалеи.