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Политика6 декабря 2021 11:15

Путин поздравил президента Киргизии с днем рождения, отметив его вклад в стабилизацию в стране

Российский лидер заявил, что рассчитывает на «продолжение конструктивного диалога» со своим киргизским коллегой
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Садыр Жапаров

Садыр Жапаров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 6 декабря, президент России Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, подчеркнув его вклад в стабилизацию обстановки в республике. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.

Путин отметил, что под руководством Жапарова в Киргизии начали осуществляться важные преобразования, «направленные на стабилизацию политической и социально-экономической обстановки в стране».

«Ценим ваш настрой на укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами, а также на продвижение евразийских интеграционных процессов, взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС», - говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Как сообщили в пресс-службе президента Киргизии, российский лидер также сообщил, что рассчитывает на «продолжение конструктивного диалога» со своим коллегой, а также продолжения «тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня».