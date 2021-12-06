Российские банки предложили ограничить размер вкладов для малоимущих до 300 тысяч рублей Фото: Анастасия Осипова

Ряд крупных банков поддержали идею Центробанка создать специальный вклад с повышенным процентом для людей с невысокими доходами. Предлагается установить лимиты до 200–300 тысяч рублей.

Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в беседе с "Известиями" заявил, что важно, чтобы регулятор совместно с банковским сообществом установил параметры спецвклада. По его мнению,

Эксперты предположили, что ставку по новому продукту нужно привязать к инфляции. по их мнению, таким семьям вряд ли есть что нести в банк, так как прожиточный минимум составляет 11,9 тыс. рублей.

В Центробанке сообщили изданию, что точные параметры сейчас обсуждаются.

Ранее данные исследования платежного сервиса Qiwi показали, что 20% россиян брали микрокредиты в течение последних трех лет, чаще всего до зарплаты. Порядка 46% граждан допустили, что воспользуются микрозаймами в ближайшие полгода, передает ФАН.