Путин прибыл в Индию на переговоры с Моди

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 6 декабря, президент России Владимир Путин прилетел с официальным визитом в Индию, где он проведет на переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Ожидается, главы России и Индии обсудят новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию двухсторонних отношений, поскольку данное партнерство, как ранее отмечал российский лидер, приносит «реальную взаимную выгоду обоим государствам».

Это будет первая личная встреча Путина и Моди после переговоров на полях саммита БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года, а также вторая зарубежная поездка президента России в текущем году.

Напомним, в преддверии запланированного на вечер понедельника, 6 декабря, саммита России и Индии, в Нью-Дели состоялись переговоры индийского и российского министров обороны, а также глав Министерства иностранных дел России и Индии. Как писал сайт kp.ru, страны подписали несколько контрактов, соглашений и протоколов о военном сотрудничестве и стрелковом оружии