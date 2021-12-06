В Москве пройдет сильнейший за всю послевоенную историю снегопад

В Москве 7 декабря 2021 года пройдет сильнейший за всю послевоенную историю снегопад Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве во вторник, 7 декабря, пройдет сильнейший снегопад за послевоенную историю, который может быть побить рекорд по осадкам. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, отметив, что в столице выпадет до 14 миллиметров осадков.

«Сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря, такого снегопада в этот день не было с 1949 года. Тогда в осадкомеры базовой метеостанции ВДНХ попало 12,7 миллиметра», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Синоптик отметил, что по модельным оценкам за сутки общее количество осадков может составить от 9 до 14 миллиметров, что составляет примерно пятую часть от месячной нормы осадков.

Кроме того, согласно статистке, наиболее сильные снегопады в этот день были зарегистрированы только в 1949 году (12,7 миллиметров) и 1955 году (8,2 миллиметров), а суточный рекорд для всего декабря остается за 1981 годом, когда за 24 часа выпало 23 миллиметров осадков.

Уточняется, что снегопад в столице начнется в середине ночи, а особенно сильными осадки будут с 9 до 15 часов. В это время ожидаются метели, а видимость ухудшится до 500-1000 метров.

Тишковец также сообщил, что произойдет «существенный прирост снежного покрова», когда сугробы вырастут с 10 до 17 сантиметров, что соответствует показателям последней декады декабря. По его словам, в среднем такие большие сугробы в начале зимы вырастают не чаще одного раза за пять лет.

Напомним, накануне морозы в Санкт-Петербурге побили рекорд 1893 года. Этой ночью температура воздуха в городе опустились почти до минус 21 градуса.