Греф считает ключевую ставку в России "низковатой" для текущего уровня инфляции

Герман Греф Фото: Тимур ХАНОВ

Глава Сбербанка Герман Греф назвал ключевую ставку Центробанка России недостаточно высокой для текущего уровня инфляции, предположив, что регулятор продолжит повышать ее.

«Если вернуться к цифрам, то сегодняшняя ставка 7,5% против инфляции в конце ноября 8,3%, конечно, еще низковата, поэтому вероятнее всего, что Центральный банк будет повышать ставку дальше», - заявил глава Сбера в интервью телеканалу «Россия-24».

Греф считает, что размер дальнейшего роста ставки на сегодняшний день предсказать невозможно. При этом он не исключил, что ставку могут поднять и на 1 процентный пункт. «В целом есть ощущение, что подъем может быть до 1 процентного пункта. Он должен быть последним», - заявил он.

По его словам, рост ключевой ставки будет зависеть от того, как будет развиваться кривая инфляции, развитию которой, как он отметил, «никто не даст точный прогноз».

Напомним, ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не может держать ключевую ставку низкой из-за роста цен. По ее словам, возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6% произойдет не раньше середины 2023 года.