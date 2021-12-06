Глава делегации России в Вене заявил о нагнетании напряженности со стороны НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО занимается нагнетанием напряженности по всем направлениям. Такое заявление сделал руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Нагнетание напряженности идет по всем направлениям. Натовцы проводят учения на границах в несколько раз интенсивнее, чем это было раньше.», - заявил он в эфире телеканала «Россия-24», отметив, что все это является «настораживающим моментом».

Гаврилов также заявил, что российская сторона следит за разведывательными действиями самолетов альянса в районе Балтийского и Черного морей, активность которых увеличилась в несколько раз за последние время и достигает до 50 облетов территорий России в неделю.

«Если есть красная черта, которую не хочет никто признавать, то это, например, размещение натовских сил, ударных и ракетных установок на Украине и присутствие там. Это чревато большими последствиями для тех, кто это делает», - добавил он.

Кроме того, глава делегации России в Вене отметил, что каких-либо письменных договоренностей с альянсом сложно будет достичь, так как это требуют движения с обеих сторон.

Напомним, накануне пассажирский самолет рейса Тель-Авив - Москва сменил условную высоту полета из-за самолета-разведчика НАТО. В Росавиации, отметили, что повышенная интенсивность полетов лайнеров альянса у российских границ создает риски опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.