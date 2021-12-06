Kayhan: российские ракетные комплексы "Циркон" могут уничтожить города в США Фото: Минобороны РФ

Ракетные комплексы «Циркон» «нечем будет остановить», поскольку они будут способны с легкостью «стирать с земли американские города». Об этом пишет иранская газета Kayhan, где указано, что американские неудачи в заново развязанной гонке вооружений подталкивают Вашингтон к обострению отношений, в том числе дипломатических.

«Запад и НАТО все же пытаются чем-то отвечать, хотя пока подобные ответы напоминают попытки "войны моськи со слоном" или "мышей с котом"», - отмечают авторы статьи.

В статье отмечается попытки объявлять санкции, а также «задерживать российские суда, танкеры и самолеты, прибегать к средству» или же к «уже опробованному во время прошлых избирательных кампаний в США: к высылке российских дипломатов».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что силы Военно-морского флота России получат гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» в 2022 году. Как писал сайт kp.ru, ВМФ России впервые испытал гиперзвуковую ракету с атомной подводной лодки «Северодвинск» в начале октября 2021. Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря.