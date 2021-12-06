РЖД подтвердили возобновление железнодорожного сообщения Финляндией 12 декабря 2021 Фото: сайт оператора финских железных дорог – компании VR

Россия и Финляндия возобновляют железнодорожное сообщение с 12 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба «Российских железных дорог».

«С 12 декабря в расписание вернутся скоростные поезда «Аллегро» Санкт-Петербург – Хельсинки. Ежедневно они будут совершать по два рейса – рано утром и днем», – говорится в Telegram-канале РЖД.

В компании уточнили, что купить билеты и посмотреть расписание поездов можно на сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД пассажирам» и в кассах. В поездах «Аллегро» будут действовать противоэпидемические меры, установленные властями России и Финляндии. В частности, пассажирам перед посадкой измерят температуру, а во время поездки нужно находиться в маске.

Как писал сайт kp.ru, ранее оператор финских железных дорог – компания VR – сообщила, что железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией возобновится с 12 декабря 2021.