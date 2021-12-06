Закрытую линию видеосвязи в переговорах Путина и Байдена задействуют впервые Фото: REUTERS

Защищенная линия видеосвязи в переговорах президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена будет использована впервые, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Она бездействовала до сих пор и фактически поддерживалась только в технической работоспособности», – рассказал пресс-секретарь российского лидера в интервью RT.

По словам Пескова, закрытая линия видеосвязи была создана еще тот в период, когда в отношениях Москвы и Вашингтона «оставалось хоть что-то созидательное», то есть при прошлых администрациях. Поскольку в последние два года сформировалась привычка проводить переговоры в формате видеоконференции, то власти решили задействовать эту линию.

Как отметил представитель Кремля, предстоящий разговор двух лидеров принципиально не будет ничем отличаться от телефонного диалога или очной встречи, поскольку президенты всегда максимально концентрируются на словах друг друга.

Напомним, что лидеры США и России проведут разговор в режиме видеоконференции во вторник, 7 декабря. Как писал сайт kp.ru, Байден отметил, что рассчитывает на долгий разговор с российским коллегой. Путин в свою очередь сообщил о планах обсудить «красные линии» в контексте ситуации на Украине.