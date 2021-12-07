Песков заявил об обеспокоенности России возможным размещением военных НАТО на Украине Фото: Александр КОЦ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия чрезвычайно обеспокоена возможным размещением на Украине военных подразделений из западных стран.

По его словам, такая ситуация заставляет Москву принимать меры по защите своих интересов. Об этом заявил представитель Кремля рассказал в интервью RT.

- Аналогичные заявления мы уже слышали из ряда европейских столиц ... о том, что они готовы направить туда свои подразделения. Причем не только тренировочные, но и боевые. Конечно, это то, что нас чрезвычайно беспокоит, это то, что нам не нравится. И это то, что заставляет нас принимать меры по защите собственных интересов, страховаться от происходящего, - сказал Песков.

Накануне глава украинского Минобороны Алексей Резников призвал Соединенные Штаты Америки, Британию и Канаду разместить на Украине свои войска. По его мнению, это будет считаться мерой поддержки Киева на случай "противостояния с Россией".