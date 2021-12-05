Глава Минобороны Украины призвал США, Британию и Канаду разместить в стране войска на случай «противостояния с Россией»

Глава Минобороны Украины Алексей Резников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада должны разместить на Украине свои войска в качестве поддержки Киеву на случай «противостояния с Россией», заявил глава украинского Министерства обороны Алексей Резников.

Как сказал министр обороны Украины в интервью The Globe and Mail, размещение войск союзников по НАТО необходимо сейчас, поскольку потом «сдерживать вторжение президента России Владимира Путина будет слишком поздно». Резников не ждет военной помощи от Германии и Франции, поскольку те намерены сохранить свои экономические отношения с Россией. По словам главы Минобороны, Вашингтон, Лондон и Оттава могли бы помочь ИКеву решить проблему нехватки зенитных ракет, современных самолетов, военно-морских судов, средств радиоэлектронного подавления, а также солдат.

Военные США, Великобритании и Канады могли бы расположиться на тех территориях, которые могут быть подвержены быстрому «масштабному русскому штурму, сказал Резников. В частности, он назвал Харьков, Мариуполь, Краматорск, Одессу и остров Змеиный. Над этими территориями должны развеваться флаги этих стран, заявил министр.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее территории не должно никого беспокоить.

Как писал сайт kp.ru, ранее Резников заявил о концентрации на границе более 94 тысяч российских военнослужащих.