Песков заявил об агрессивной риторике в адрес России со стороны Запада Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Соединенные Штаты и европейские страны используют по отношению к России агрессивную риторику, Москвы ее слышит, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы видим, что НАТО сейчас демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию. Мы видим риторику господина Столтенберга, мы видим риторику различных представителей Соединенных Штатов Америки», – сказал пресс-секретарь российского президента в интервью RT.

Она обратил внимание, что в СМИ муссируются многочисленные сообщения о якобы готовящемся Россией вторжении на Украину, однако Москва не слышит ни одного предостережения в адрес Киева относительно силового решения конфликта в Донбассе.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена закрывать глаза на провокации НАТО и Евросоюза, в частности попытках подыгрывать сторонникам милитаризации Украины.

Как писал сайт kp.ru, Financial Times опубликовал статью о том, что США снабдили страны Европейского союза и НАТО разведданными и убедили их в том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину.