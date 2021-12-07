Российский фильм "Разжимая кулаки" вошел в список претендентов на премию "Оскар"

Фото: кадр из фильма

Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" вошел в список кинокартин, которые стали претендентами на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". Списки опубликовала Американская киноакадемия.

В октябре этого года председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай сообщал о выдвижении "Разжимая кулаки" на премию.

Среди соперников Коваленко - фильмы из Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии и еще 87 стран мира. Голосование по отбору картин в шорт-лист должно начаться уже в эту пятницу, 10 декабря и завершится 15 декабря.

Все 15 фильмов, вошедших в итоге в шорт-лист, будут объявлены 21 декабря.

Ранее российский фильм "Разжимая кулаки" от режиссера Киры Коваленко назвали одним из вероятных претендентов на попадание в шорт-лист премии "Оскар" как "Лучший иностранный фильм". Согласно списку, составленному кинокритиками портала IndieWire, картина показала неплохие результаты на международных кинофестивалях.