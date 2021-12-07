Немецкий дипломат призвал не шантажировать Россию "Северным потоком - 2" в случае "вторжения" на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат бундестага, зампредседателя фракции Свободная демократическая партия (СвДП) Александр Ламбсдорф отверг возможность давления на Россию угрозой остановки проекта "Северный поток - 2" в случае "вторжения" на Украину. Об этом парламентарий рассказал в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Немецкий дипломат считает, что для решения проблемы подойдут дипломатические переговоры. Их он назвал подходящим способом "не допустить усиления давления РФ на своих соседей".

Напомним, осенью этого года строительство "Северного потока - 2" было успешно завершено. Трубопровод тянется от российского побережья через Балтийское море до Германии.

Что же касается ситуации с Украиной, то Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях". В Кремле заявляли, что РФ никому не угрожает и перемещает свои войска на территории своего государства.