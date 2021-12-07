Песков рассказал, что Путин и Байден обсудят работу дипломатических ведомств РФ и США

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден на переговорах во вторник, 7 декабря 2021 года, обсудят работу дипломатических ведомств двух стран, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

"Это и функционирование наших дипломатических ведомств и так далее, - уточнил официальный представитель Кремля. - Это все пока кажется совсем кризисным".

По его словам, также предстоит провести "ревизию женевских договоренностей", то есть уточнить исполнение тех мероприятий, о которых договорились Путин и Байден в ходе прошлой встречи в Женеве.

Напомним, переговоры пройдут в формате видеосвязи.

Как ранее писал сайт kp.ru, помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин и Джо Байден в ходе предстоящих переговоров обсудят ситуацию на Украине, в Афганистане, Иране, Сирии и Ливии.

Корме того, лидеры России и США могут затронуть вопросы стратегической стабильности, реализации инициативы Путина о проведении саммита «пятерки» Совета безопасности ООН, договоренности по исключению дальнейшего продвижения НАТО на восток. По словам Ушакова, дата диалога президентов предварительно утвреждена, ее объявят после согласования с Вашингтоном.