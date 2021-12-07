Россиян предупредили о "погодной лихорадке"

В начале и конце недели в Московской области будет тепло, в середине - холодно Фото: REUTERS

В центре европейской части России в ближайшие дни ожидается "погодная лихорадка", рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, несколько дней оттепели сменятся кратковременным похолоданием, после чего снова станет достаточно тепло для этого времени года.

Так, в Московской области в начале недели будет от 1 до 6 градусов ниже нуля. Однако в дневное время температура может подниматься до +3 градусов. 7 декабря это будет сопровождаться сильными осадками в виде мокрого снега.

Холодный атмосферный фронт придет в среду. 8 декабря похолодает до -9 градусов. Ночью осадки сохранятся. Водителям и пешеходам следует быть осторожными – ожидается сильная гололедица.

Наиболее холодно будет 9 декабря. Столбики термометров опустятся до -10 градусов, а в ночь на пятницу – до -13 градусов.

После этого вернется потепление. В выходные в дневное время температура может достигать +3 градусов.

Как ранее писал сайт kp.ru, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале следующей недели в несколько регионов России придет суровая зима.