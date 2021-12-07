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Политика7 декабря 2021 5:43

Госдеп назвал расширение НАТО "политикой открытых дверей"

Нед Прайс подчеркнул, что для России это не представляет угрозы
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Нед Прайс

Нед Прайс

Фото: REUTERS

Расширение НАТО в восточном направлении вопреки обещанию, данному в 1990 году госсекретарем Джеймсом Бейкером президенту СССР Михаилу Горбачеву, - это "политика открытых дверей", заявил журналистам официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, опасения России по поводу возможной угрозы со стороны альянса "смехотворны".

"НАТО — это оборонный альянс. Идея о том, что НАТО или претенденты на членство, как Украина, могут представлять угрозу России — это смехотворно, если бы ситуация не была так серьезна", - заявил Прайс.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что Москва и ее партнеры будут настаивать о недопустимости расширения НАТО на восток. Он напомним о своих словах, что Россия будет добиваться гарантий безопасности со стороны стран Запада.

Путин подчеркнул, что в этот раз потребуются правовые и юридические гарантии, так как устные обязательства Запада не были соблюдены.