Число погибших при извержении вулкана на острове Ява в Индонезии выросло до 27 человек

Сход раскаленных лавин и "вулканический дождь" привели к гибели людей в Индонезии Фото: REUTERS

Количество погибших в результате извержения вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии увеличилось до 27 человек, рассказал порталу Detik представитель спасательного отряда Вайяна Суятну.

По его словам, утром 7 декабря спасатели обнаружили еще пять тел. Их доставили в морг. Таким образом, общее число официально подтвержденных погибших составило 27 человек.

Пропавшими без вести до сих пор числятся свыше 20 местных жителей. С тяжелыми травмами в медучреждения госпитализированы 69 человек, еще около 100 получили легкие повреждения.

Как ранее писал сайт kp.ru, извержение вулкана Семеру произошло днем в субботу, 4 декабря, около 15:00 по местному времени (11:00 мск). В результате случились сход раскаленных лавин и "вулканический дождь". Дороги завалило камнями и пеплом из пепельных облаков.