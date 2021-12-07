Байден поговорит с Зеленским после переговоров с Путиным 7 декабря 2021

Джо Байден Фото: REUTERS

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным глава Соединенных Штатов Джозеф Байден проведет телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы Украины.

Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Было договорено провести телефонный разговор Зеленского и Байдена после переговоров между президентами Соединенных Штатов и России", - говорится в сообщении, распространенном офисом украинского лидера.

Какие именно вопросы будут обсуждать Зеленский и Байден, не раскрывается. Напомним, центральной темой переговоров украинской стороны с Блинекеном была сфера безопасности.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает маловероятным, что Джозеф Байден во время переговоров с Владимиром Путиным получит от него приглашение присоединиться к "нормандской четверке".