Мюзикл «Вестсайдская история» Стивена Спилберга запретили в шести странах Ближнего Востока

В шести странах Ближнего Востока запретили фильм «Вестсайдская история»

Мюзикл «Вестсайдская история» американского режиссера Стивена Спилберга запретили в шести странах Ближнего Востока. Речь идет о Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Катаре, Бахрейне, Омане и Кувейте.

Как сообщило издание The Hollywood Reporter, причиной такого решения стал персонаж-трансгендер, которого сыграла небинарная актриса Эзра Минас.

В Саудовской Аравии и Кувейте не разрешили прокат фильма. В остальных странах попросили внести корректировки, однако студия Disney отказалась это делать.

Ранее государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показ российского фильма, где одну из главный ролей играет действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Отмечалось, что запрет связан с тем, что одним из актеров фильма является российский комик Юрий Гальцев, который ранее был включен в «черный список» минкульта страны.