Вирусологи ожидают распространения омикрон-штамма в России в ближайшие недели

Эксперты считают, что у России есть фора в несколько недель до начала массового распространения "омикрона" Фото: REUTERS

Новый штамм коронавируса "омикрон" распространится в России в ближайшие недели, спрогнозировали вирусологи. Свое мнение специалисты озвучили в эфире Первого канала.

"У нас есть какая-то фора в две-три-четыре недели по сравнению с другими странами, но нужно понимать, что его распространение неизбежно", - предупредил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

По его словам, вакцинация – это наиболее эффективная мера защиты, которую, конечно же, необходимо использовать. Аналогичного мнения придерживаются и другие эксперты.

Инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров предположил, что "омикрон" не создаст "такой уж страшной" нагрузки на здравоохранение, если болезнь в большинстве случаев будет протекать не в тяжелой форме. Вместе с тем он признал, что из-за прихода нового штамма "впереди не лучшие времена".

В качестве еще одной действенной меры защиты опрошенные эксперты назвали масочный режим.

Как ранее писал сайт kp.ru, вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков предположил, что омикрон-штамм способен стать "природной вакциной" от коронавируса.