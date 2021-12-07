Маск ожидает, что экономика Китая превзойдет американскую в два-три раза

Илон Маск Фото: REUTERS

Экономика КНР может превысить по объему американскую в два-три раза, спрогнозировал основатель и владелец компании Tesla Илон Маск. Соответствующее заявление бизнесмен сделал в ходе видеоконференции газеты The Wall Street Journal.

Маск также напомнил, что уже долгие годы экономика США являлась крупнейшей в мире.

"Я думаю, что мы движемся к интересному и разнообразному миру, - заявил бизнесмен. - Надеюсь, что мы не будем забывать, что все мы люди".

Как ранее писал сайт kp.ru, британский Центр экономических и деловых исследований спрогнозировал, что Китай обгонит Соединенные Штаты и станет крупнейшей экономикой мира уже к 2028 году – на пять лет раньше, чем предсказывали эксперты до пандемии коронавируса.

Авторы доклада отмечают, что довольно долгое время "экономическая борьба между США и Китаем была главной темой глобальной экономики", однако "пандемия COVID-19 и ее экономические последствия, безусловно, склонили это соперничество в пользу Китая".