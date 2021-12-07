Украина попросила у США часть оружия, которое хотели направить в Афганистан

Вашингтон пока не готов удовлетворить все запросы партнеров из Киева Фото: REUTERS

Власти Украины запросили у США вооружение, которое американцы планировали передать Афганистану до прихода к власти радикального движения "Талибан"*, сообщает издание Foreign Policy.

По информации журналистов, глава Минобороны Украины Алексей Резников, в частности, заинтересован в получении боеприпасов и принадлежащих СМА вертолетах Ми-17, которые находятся на техобслуживании в Незалежной.

Издание уточняет, что удовлетворить все запросы Киева в Вашингтоне не готовы, однако достигнута договоренность на увеличение поставок противотанковых средств. Кроме того, США готовы направить на Украину военных советников.

Как ранее писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое будет включать в себя сотрудничество в сфере кибербезопасности, обмен разведывательными данными, а также военное взаимодействие в Черном море.

*Запрещенная в России террористическая организация