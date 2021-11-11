США подписали соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной

Совместная пресс-конференция госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Вашингтоне Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое будет включать в себя сотрудничество в сфере кибербезопасности, обмен разведывательными данными, а также военное взаимодействие в Черном море.

Текст американо-украинской хартии госдепартамент опубликовал по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Вашингтоне.

В частности, в документе говорится, что «США намерены поддержать усилия Украины по противодействию вооруженной агрессии, подрывам в экономике и энергетике, а также злонамеренной киберактивности со стороны России, в том числе путем сохранения санкций против России или связанных с Россией».

Кроме того, Вашингтон и Киев будут работать над обеспечением «полной интеграции» Украины «в европейские и евроатлантические институты» ради обеспечения «экономического процветания» Незалежной.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ходе переговоров Блинкен пообещал Кулебе, что Штаты продолжат поставки летальных вооружений Украине, а также будут добиваться продолжения транзита российского газа через ее территорию.