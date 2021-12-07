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Здоровье7 декабря 2021 9:10

В России выявлено 31 096 случаев заражения коронавирусом 7 декабря 2021 года

Еще 34 615 человек выписали из больницы
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В России 31 096 случаев заражения коронавирусом

В России 31 096 случаев заражения коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 31 096 случаев COVID-19. С начала пандемии было выявлено 9 864 845 случаев.

Лидером по заболеваемости снова стала Москва, где за сутки заболели 2 573 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 2 381 случай. Тройку замыкает Московская область — 2 208 случаев.

Также медики зафиксировали 1182 летальных исхода. За минувшие сутки выписали из больницы 34 615 человек.

Напомним, вирусологи считают, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространится в России в ближайшие недели. Член-корреспондент РАН Александр Лукашев считает, что вакцинация – это наиболее эффективная мера защиты, которую, конечно же, необходимо использовать. Аналогичного мнения придерживаются и другие эксперты. Инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров предположил, что «омикрон» не создаст «такой уж страшной» нагрузки на здравоохранение, если болезнь в большинстве случаев будет протекать не в тяжелой форме.