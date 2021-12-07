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Здоровье7 декабря 2021 9:29

Москалькова заявила, что непривитые от коронавируса россияне должны быть готовы к ограничениям

При этом омбудсмен подчеркнула, что людей нельзя заставлять прививаться, а нужно побуждать их к этому
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

Фото: Александр ГЛУЗ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что россияне без прививки от коронавирусной инфекции должны быть готовы к ограничениям.

- Вакцинироваться или не вакцинироваться – это право человека, каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, но мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей, поэтому, если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений, — сказала она в эфире телеканала НТВ.

При этом Москалькова подчеркнула, что людей нельзя заставлять прививаться, а нужно побуждать их к этому. Она добавила, что противники прививок должны с уважением относиться к вакцинированным.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 31 096 случаев COVID-19. С начала пандемии было выявлено 9 864 845 случаев. Лидером по заболеваемости снова стала Москва, где за сутки заболели 2 573 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 2 381 случай. Тройку замыкает Московская область — 2 208 случаев. Также медики зафиксировали 1182 летальных исхода. За минувшие сутки выписали из больницы 34 615 человек.