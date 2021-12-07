Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не планировала ни на кого нападать. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что Москва всегда выступала за предсказуемые отношения с Вашингтоном.

- Россия никогда ни на кого не собиралась нападать, но у нас есть свои озабоченности, есть свои красные линии. Об этом четко говорил президент, на это уже господин Байден ответил, что не собирается признавать каких-то красных линий, в том числе и эта тема будет обсуждаться, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Ранее глава украинского Министерства обороны Алексей Резников заявил, что Соединенные Штаты, Великобритания и Канада должны разместить на Украине свои войска в качестве поддержки Киеву на случай «противостояния с Россией». Как сказал министр обороны Украины в интервью The Globe and Mail, размещение войск союзников по НАТО необходимо сейчас, поскольку потом «сдерживать вторжение президента России Владимира Путина будет слишком поздно». Резников не ждет военной помощи от Германии и Франции, поскольку те намерены сохранить свои экономические отношения с Россией.