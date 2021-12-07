В союзе защиты прав потребителей объяснили, чем грозит запрет на продажу алкоголя в праздники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что запрет на продажу алкоголя приведет к разрастанию теневого рынка и росту числа случаев отравлений среди населения.

"Есть пример Башкортостана в прошлом году, кода были введены жесткие ограничения по продаже алкоголя на несколько дней. Глава региона отказался от этой практики. Анализ ситуации показывает, что поставленных задач таким образом добиться не удается, а, наоборот, усиливается нелегальный оборот алкоголя", - пояснил он в беседе с "Ридусом".

По его мнению, инициатива продавать шампанское и игристое вино на протяжении всей новогодней ночи будет иметь больший успех.

"Если уж и менять что-то в этом направлении, то не за один день, а планомерно. Причем взрослым бесполезно объяснять вред алкоголя, нужно работать с детьми", - добавил Шапкин.

Напомним, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил на время новогодних праздников ввести ограничение на продажу алкоголя, сообщают "Известия".

Сам Хамзаев в беседе с телеканалом "360" заявил, что Минкультуры должно создать альтернативу распитию алкоголя.

"Основная суть нашего предложения заключается в том, чтобы Минкульт и Минпромторг выработали такой алгоритм действий, чтобы у наших граждан была альтернатива — возможность бесплатного досуга: театры, бассейны, спортивные центры, кинотеатры и прочее", - объяснил парламентарий.