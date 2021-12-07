Чубайс заявил, что Россия в одном шаге от масштабной трансформации экономики

Анатолий Чубайс Фото: Тимур ХАНОВ

Россия стоит на пороге масштабной трансформации экономики, которая связана с энергопереходом на "чистую энергетику", заявил спецпредставитель российского президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на форуме "Открытые инновации".

По его оценке, процесс будет таким же глобальным как информационная революция, свидетелями которой стало нынешнее поколение, и даже займет аналогичный период – около 30 лет. И коснется это не только электроэнергетики, отметил спецпредставитель президента РФ.

"Речь идет о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, о быте. Речь идет вообще обо всех тех сферах, где появляется энергия, - уточнил Чубайс. - Они все претерпят глубинные фундаментальные преобразования. Это изменит жизнь каждого из нас, это изменит практически любой бизнес".

По его словам, для России это не только большие риски, так как на энергетику приходится 20% ВВП страны, но и огромные возможности.

"Энергопереход изменит все без исключения отрасли реального сектора в стране, он еще открывает возможности для создания тех отраслей, которых сейчас не существует вообще", - заявил Чубайс, отметив, что он насчитал минимум пять таких отраслей.

Как ранее писал сайт kp.ru, Анатолий Чубайс ожидает, что Россия в дальнейшем сможет сохранить статус великой энергетической державы благодаря экспорту водорода.

Он добавил, что, по мнению многих специалистов, действующая газотранспортная система России способна использовать для транспорта водорода десять процентов пропускных мощностей без глубокой модернизации самой системы.